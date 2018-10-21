Двух пострадавших в результате ЧП в Керчи девушек доставили в институт Рошаля

Две девушки, пострадавшие в результате стрельбы и взрыва в Керченском политехническом колледже, доставлены в Москву в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного врача РДКБ Анатолия Олейника.

«Две девочки вчера были отправлены в Москву. Они изначально были тяжёлыми — там тяжёлые сочетанные травмы. Они направлены в институт Рошаля», — рассказал он.

Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила, что три ребёнка, эвакуированные в Москву из Керчи, находятся в крайне тяжёлом состоянии.

Также власти Крыма в беседе с ФАН заявили, что Крымский мост позволил спасти многих пострадавших в результате инцидента в колледже.