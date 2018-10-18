В НИИ Рошаля рассказали о состоянии шести пострадавших в Керчи
- РИА Новости
«Из шести пациентов пять прибыли в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии, с момента ранений прошло чуть больше суток, у них минно-взрывные ранения, осколочные ранения, одна девочка в состоянии средней тяжести, три пациента находятся на искусственной вентиляции лёгких», — заявил Митиш.
По его словам, трое пострадавших, которые находятся на искусственной вентиляции лёгких, были введены в медикаментозную кому.
Митиш добавил, что после всех обследований родственники пострадавших смогут находиться рядом с детьми.
Ранее мать одной из пострадавших студенток политехнического колледжа в Керчи рассказала RT о состоянии своей дочери Анны, которая находится в краснодарской больнице.
17 октября в колледже в Керчи произошло нападение. По последним данным, в результате происшествия погиб 21 человек.