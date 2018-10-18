В НИИ Рошаля рассказали о состоянии шести пострадавших в Керчи

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Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Валерий Митиш сообщил, что в клинику были доставлены шесть пострадавших в Керчи, пять из них находятся в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии, одна девочка — в состоянии средней тяжести. Об этом сообщает РИА Новости.
В НИИ Рошаля рассказали о состоянии шести пострадавших в Керчи
  • РИА Новости

«Из шести пациентов пять прибыли в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии, с момента ранений прошло чуть больше суток, у них минно-взрывные ранения, осколочные ранения, одна девочка в состоянии средней тяжести, три пациента находятся на искусственной вентиляции лёгких», — заявил Митиш.

По его словам, трое пострадавших, которые находятся на искусственной вентиляции лёгких, были введены в медикаментозную кому.

Митиш добавил, что после всех обследований родственники пострадавших смогут находиться рядом с детьми.

Ранее мать одной из пострадавших студенток политехнического колледжа в Керчи рассказала RT о состоянии своей дочери Анны, которая находится в краснодарской больнице. 

17 октября в колледже в Керчи произошло нападение. По последним данным, в результате происшествия погиб 21 человек.

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