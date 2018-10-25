Путин поручил Росгвардии усилить контроль за оборотом оружия

Российский лидер Владимир Путин потребовал от Росгвардии заняться вопросом усиления контроля за оборотом оружия.

«Жду от вас здесь конкретных предложений, в том числе и законодательного характера», — цитирует РИА Новости Путина.

Об этом российский лидер заявил в ходе церемонии встречи с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности.

Ранее газета «Известия» писала, что Росгвардию могут наделить правом проверять на подлинность медицинские справки, которые предоставляют желающие получить разрешение на оружие.

17 октября студент совершил нападение на учащихся и сотрудников колледжа, устроив взрыв и стрельбу. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала передать школы под охрану Росгвардии.