СМИ: В России намерены усилить контроль за выдачей разрешений на оружие
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При комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции намерены создать рабочую группу для анализа и совершенствования законодательства в сфере деятельности частных охранных организаций и контроля за оборотом оружия.
Эту информацию подтвердил член комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн («Единая Россия»). По его словам, окончательное решение примут на заседании комитета в четверг.
Со своей стороны, спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила комитетам по обороне и конституционному законодательству до конца осенней сессии обсудить, как предотвратить повторение трагедии в Керчи, и доложить о выработанных мерах.
Поправки в нормативные акты могут появиться до конца весенней сессии, уточнил глава сенатского комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
«Если они целесообразны. Это предстоит решить по итогам обсуждения», — добавил он.
Как рассказал Хинштейн, среди инициатив — предоставление подразделениям лицензионно-разрешительной работы Росгвардии права проверять на подлинность медсправки кандидатов на получение оружия.
Также рабочая группа обсудит вопрос ужесточения требований к ЧОП, обеспечивающим безопасность образовательных учреждений.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что безопасность в школах должна обеспечивать Росгвардия.