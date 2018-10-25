СМИ: В России намерены усилить контроль за выдачей разрешений на оружие

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В России планируют усилить контроль за разрешениями на оружие, сообщает газета «Известия». Росгвардию могут наделить правом проверять на подлинность медицинские справки, которые предоставляют желающие получить такое разрешение.
СМИ: В России намерены усилить контроль за выдачей разрешений на оружие
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При комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции намерены создать рабочую группу для анализа и совершенствования законодательства в сфере деятельности частных охранных организаций и контроля за оборотом оружия.

Эту информацию подтвердил член комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн («Единая Россия»). По его словам, окончательное решение примут на заседании комитета в четверг.

Со своей стороны, спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила комитетам по обороне и конституционному законодательству до конца осенней сессии обсудить, как предотвратить повторение трагедии в Керчи, и доложить о выработанных мерах.

Поправки в нормативные акты могут появиться до конца весенней сессии, уточнил глава сенатского комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Если они целесообразны. Это предстоит решить по итогам обсуждения», — добавил он.

Как рассказал Хинштейн, среди инициатив — предоставление подразделениям лицензионно-разрешительной работы Росгвардии права проверять на подлинность медсправки кандидатов на получение оружия.

Также рабочая группа обсудит вопрос ужесточения требований к ЧОП, обеспечивающим безопасность образовательных учреждений.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что безопасность в школах должна обеспечивать Росгвардия.

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