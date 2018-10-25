СМИ: В России намерены усилить контроль за выдачей разрешений на оружие

В России планируют усилить контроль за разрешениями на оружие, сообщает газета «Известия». Росгвардию могут наделить правом проверять на подлинность медицинские справки, которые предоставляют желающие получить такое разрешение.

При комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции намерены создать рабочую группу для анализа и совершенствования законодательства в сфере деятельности частных охранных организаций и контроля за оборотом оружия.

Эту информацию подтвердил член комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн («Единая Россия»). По его словам, окончательное решение примут на заседании комитета в четверг.

Со своей стороны, спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила комитетам по обороне и конституционному законодательству до конца осенней сессии обсудить, как предотвратить повторение трагедии в Керчи, и доложить о выработанных мерах.

Поправки в нормативные акты могут появиться до конца весенней сессии, уточнил глава сенатского комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Если они целесообразны. Это предстоит решить по итогам обсуждения», — добавил он.

Как рассказал Хинштейн, среди инициатив — предоставление подразделениям лицензионно-разрешительной работы Росгвардии права проверять на подлинность медсправки кандидатов на получение оружия.

Также рабочая группа обсудит вопрос ужесточения требований к ЧОП, обеспечивающим безопасность образовательных учреждений.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что безопасность в школах должна обеспечивать Росгвардия.