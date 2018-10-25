Саратовский депутат рассказал о самочувствии после начала «министерской диеты»

Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко в беседе с ФАН рассказал о самочувствии после начала «министерской диеты».

«Я был крайне разочарован, когда приехал на самый дешёвый рынок в Саратове и увидел цены», — заявил он.

По словам Бондаренко, ему не удалось приобрести те продукты, которые были указаны в министерских рекомендациях.

«Я не смог купить ни сливочное масло, ни специи, ни чеснок, потому что и без этих продуктов я вышел на 15 рублей из запланированного бюджета. Было абсолютно исключено купить что-то вкусненькое: колбасу, сыр, выпечку», — рассказал депутат.

Как уточнил Бондаренко, он приобрёл самую дешёвую карамель, поскольку для нормального функционирования печени нужно немного сладостей.

Кроме того, депутат сообщил, что ощутил лёгкое ухудшение самочувствия уже в первый день диеты.

«Вчера заседание шло почти семь часов, и, честно говоря, после 15-го вопроса почувствовал уже такую апатию, что не было сил. Наверное, диета — такое дозированное питание — всё-таки влияет на физиологию», — отметил он.

Прекращать диету Бондаренко не намерен.

Ранее сообщалось, что бывший министр труда, занятости и миграции Саратовской области Наталья Соколова после заявления о преимуществах жизни на сумму прожиточного минимума была уволена, как отмечается, по собственной инициативе.