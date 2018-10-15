Стали известны подробности отставки саратовского министра после слов о прожиточном минимуме

Бывший министр труда, занятости и миграции Саратовской области Наталья Соколова после заявления о преимуществах жизни на сумму прожиточного минимума была уволена, как сообщается, по собственной инициативе.

Об этом говорится в тексте постановления губернатора региона Валерия Радаева.

«Освободить 12 октября 2018 года Соколову Наталью Юрьевну от должности министра занятости, труда и миграции Саратовской области по собственной инициативе на основании п. 3 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса Российской Федерации», — уточняется в документе.

Ранее Соколова рассказала о преимуществах жизни исключительно на сумму прожиточного минимума. Она выразила мнение, что 3,5 тыс. рублей вполне достаточно для удовлетворения «минимальных физиологических потребностей».

Впоследствии стало известно, что министр была отправлена в отставку.

Также сообщалось, что Соколова, согласно декларации за 2017 год, заработала 2 296 019,26 рубля.