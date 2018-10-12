Саратовский министр отправлена в отставку после слов о прожиточном минимуме

Министр труда, занятости и миграции Саратовской области Наталья Соколова отправлена в отставку после своих слов о преимуществах жизни на прожиточный минимум в 3,5 тыс. рублей.

«Соколова Наталья Юрьевна уволена с должности министра занятости, труда и миграции Саратовской области», — приводит РИА Новости слова начальника пресс-службы губернатора области Нины Поповой.

Ранее появилось видео, на котором Соколова рассказала о преимуществах жизни исключительно на сумму прожиточного минимума.

Она сообщила, что 3,5 тыс. рублей вполне достаточно «для минимальных физиологических потребностей».

По её словам, на эти деньги можно составить «сбалансированное, но диетическое питание», чтобы стать «моложе, красивее и стройнее».

Сама Соколова отметила, что не сможет прожить на эти деньги, так как ей это не позволит «статус министра».