Российский министр рассказала о пользе жизни на прожиточный минимум

Министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова рассказала о преимуществах жизни исключительно на сумму прожиточного минимума.

Об этом сообщает издание «Общественное мнение».

Как отмечает издание, соответствующее заявление она сделала во время обсуждения вопроса увеличения прожиточного минимума. В частности, она предложила в следующем году увеличить прожиточный минимум на 288 рублей. В областной думе с ней не согласились и предложили повышение на 500 рублей минимум.

«Я вам могу составить меню... Сбалансированное (питание. — RT), но диетическое! Вы станете моложе, красивее и стройнее!» — сказала она.

«Я вам могу составить меню, исходя из тех магазинов, которые я посещаю, со скидками, и вы поймёте, что жить можно», — добавила она.

Когда депутат Николай Бондаренко предложил Соколовой прожить на эти деньги, она указала, что ей это не позволит «статус министра».

Ранее глава Счётной палаты Алексей Кудрин, выступая в Госдуме, заявил, что уровень бедности в России остаётся высоким.