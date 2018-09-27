Кудрин: уровень бедности в России остаётся высоким

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин, выступая в Госдуме, заявил, что уровень бедности в России остаётся высоким. Об этом сообщает ТАСС.

«Тем не менее уровень бедности сохраняется высоким. 19,3 млн человек, то есть 13,2% населения, имеют доход ниже прожиточного минимума», — сказал он.

Кудрин добавил, что в 2017 году реальные располагаемые доходы населения снизились на 1,7% ВВП, несмотря на экономический рост.

При этом, как сообщает ФАН, он выразил надежду на то, что в 2018 году данная ситуация изменится. По его словам, за первые восемь месяцев реальные доходы населения выросли на 2,6%.

Ранее Кудрин заявил о необходимости провести дополнительную оценку активов, в которые вложены средства Фонда национального благосостояния (ФНБ).

24 сентября вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова заявила, что в России с начала года на 1,1 млн человек сократилась доля бедных. Она сообщила, что правительство в своём прогнозе социально-экономического развития предполагает, что в ближайшие шесть лет в стране удастся понизить уровень бедности вполовину.