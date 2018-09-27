Кудрин предложил провести оценку состояния активов ФНБ

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил о необходимости провести дополнительную оценку активов, в которые вложены средства Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы должны внимательно посмотреть на состояние активов Фонда национального благосостояния. Раньше к ним были другие требования, сегодня они должны быть в более ликвидном состоянии, потому нам нужно провести дополнительную оценку ликвидности этого фонда», — заявил Кудрин.

Он напомнил, что ранее основной подушкой безопасности для бюджета служил Резервный фонд России, но после ликвидации его функции стал исполнять ФНБ.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что объём Фонда национального благосостояния России вырос в рублёвом выражении на 316 млрд рублей, до 5,16 трлн рублей. Министерство финансов в августе размещало средства ФНБ на депозиты в ВЭБ для финансирования проектов по приобретению и обновлению вагонов метро, на строительство нового аэропортового комплекса в Саратове.