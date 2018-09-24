Голикова заявила о сокращении с начала года числа бедных в России
- РИА Новости
«Если в прошлом году за чертой бедности было 14,4% от численности населения — 21,1 млн человек за первое полугодие, то в 2018-м этот показатель сократился на 1,1 млн», — сообщила политик.
Голикова подчеркнула, что традиционно в первой четверти года показатель, характеризующий бедность, выше за счёт продолжительных праздников и низкого уровня занятости.
Она сообщила, что правительство в своём прогнозе социально-экономического развития предполагает, что в ближайшие шесть лет в стране удастся понизить уровень бедности вполовину.
В июле в Росстате заявили о сокращении числа россиян с доходами ниже прожиточного минимума с 19,5 млн человек в 2016-м до 19,3 млн в прошлом году.