Голикова заявила о сокращении с начала года числа бедных в России

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Вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова заявила, что в России с начала года на 1,1 млн человек сократилась доля бедных. Об этом передаёт РИА Новости.
Голикова заявила о сокращении с начала года числа бедных в России
  • РИА Новости

«Если в прошлом году за чертой бедности было 14,4% от численности населения — 21,1 млн человек за первое полугодие, то в 2018-м этот показатель сократился на 1,1 млн», — сообщила политик.

Голикова подчеркнула, что традиционно в первой четверти года показатель, характеризующий бедность, выше за счёт продолжительных праздников и низкого уровня занятости.

Она сообщила, что правительство в своём прогнозе социально-экономического развития предполагает, что в ближайшие шесть лет в стране удастся понизить уровень бедности вполовину.

В июле в Росстате заявили о сокращении числа россиян с доходами ниже прожиточного минимума с 19,5 млн человек в 2016-м до 19,3 млн в прошлом году.

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