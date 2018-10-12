В Саратовской области объяснили расчёт прожиточного минимума после отставки министра

В Министерстве труда, занятости и миграции Саратовской области заявили, что набор продовольственной корзины для расчёта прожиточного минимума определён на федеральном уровне, а размер прожиточного минимума рассчитывается в регионе с учётом местных цен.

Представитель ведомства отметила, что в сумму прожиточного минимума входят стоимость набора продуктов питания и другие необходимые траты, передаёт РИА Новости.

Набор продуктов питания, которые входят в состав продовольственных корзин, обоснован НИИ питания России.

Она уточнила, что прожиточный минимум, как и стоимость набора продуктов питания, являются техническими величинами, их используют для расчётов социальных пособий и льгот.

По словам представителя ведомства, в регионе состав потребительской корзины определён «в максимально допустимом размере» и «прожиточный минимум пенсионера в области, определённый для установления социальной доплаты в области на 2018 год, составляет 7990 рублей».

Как отмечается, пенсионерам, имеющим материальное обеспечение ниже данной величины, назначается соцдоплата к пенсии до утверждённой величины в 7990 рублей.

В проекте на 2019 год эта величина возрастёт в регионе до 8278 рублей.

Ранее появилось видео, на котором бывший министр труда, занятости и миграции Саратовской области Наталья Соколова рассказала о преимуществах жизни исключительно на сумму прожиточного минимума.

По её словам, 3,5 тыс. рублей вполне достаточно «для минимальных физиологических потребностей».

Позднее Соколова была уволена.