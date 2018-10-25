Госдума в первом чтении одобрила законопроекты по налогам для самозанятых
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте Госдумы.
Поддержанными законопроектами предлагается ввести налоговые ставки в размере 4% для тех, кто оказывает услуги или продаёт товары физлицам. Для тех, кто оказывает услуги юрлицам или ИП, налог предлагают установить в размере 6%.
Уточняется, что для отработки технологии данного налогового режима он изначально в качестве эксперимента будет введён только в четырёх субъектах России: в Москве, Московской области, Татарстане и Калужской области.
Ранее глава думского комитета по бюджету, депутат от партии «Единая Россия» Андрей Макаров заявил, что власти могут начать штрафовать людей, отказавшихся платить налоги и зарегистрироваться самозанятыми, на размер полученного ими дохода.
В мае председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с НСН оценил предложение ввести налог для самозанятых.