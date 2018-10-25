Госдума в первом чтении одобрила законопроекты по налогам для самозанятых

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении пакет законопроектов по налогообложению самозанятых граждан России.

Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Поддержанными законопроектами предлагается ввести налоговые ставки в размере 4% для тех, кто оказывает услуги или продаёт товары физлицам. Для тех, кто оказывает услуги юрлицам или ИП, налог предлагают установить в размере 6%.

Уточняется, что для отработки технологии данного налогового режима он изначально в качестве эксперимента будет введён только в четырёх субъектах России: в Москве, Московской области, Татарстане и Калужской области.

Ранее глава думского комитета по бюджету, депутат от партии «Единая Россия» Андрей Макаров заявил, что власти могут начать штрафовать людей, отказавшихся платить налоги и зарегистрироваться самозанятыми, на размер полученного ими дохода.

В мае председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с НСН оценил предложение ввести налог для самозанятых.