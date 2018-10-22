В Госдуме предложили забирать доход у не платящих налоги самозанятых

Глава думского комитета по бюджету Андрей Макаров заявил, что власти могут начать штрафовать людей, отказавшихся платить налоги и зарегистрироваться самозанятыми, на размер полученного ими дохода.

Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

«Мы предлагаем: если обнаруживается у человека такой доход, а он не зарегистрировался и не платит (налог. — RT), он платит штраф в размере того дохода, который получил», — сказал он.

Данный механизм депутат предлагает утвердить, если будут приняты законы, направленные на проведение эксперимента по установлению специального налогового режима для самозанятых.

Отмечается, что Макаров отказался раскрывать детали предложения о штрафах.

В мае сообщалось, что Министерство финансов намерено начать облагать доход самозанятых граждан, оказывающих услуги физическим лицам, налогом в 3%.