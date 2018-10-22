В Госдуме предложили забирать доход у не платящих налоги самозанятых
- РИА Новости
Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
«Мы предлагаем: если обнаруживается у человека такой доход, а он не зарегистрировался и не платит (налог. — RT), он платит штраф в размере того дохода, который получил», — сказал он.
Данный механизм депутат предлагает утвердить, если будут приняты законы, направленные на проведение эксперимента по установлению специального налогового режима для самозанятых.
Отмечается, что Макаров отказался раскрывать детали предложения о штрафах.
В мае сообщалось, что Министерство финансов намерено начать облагать доход самозанятых граждан, оказывающих услуги физическим лицам, налогом в 3%.