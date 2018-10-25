Во Владивостоке объяснили предложение о присвоении городу статуса столицы Приморья

Председатель комитета по бюджету и налогам Думы Владивостока Владимир Исаков рассказал в беседе с RT, с какой целью предлагается присвоить городу статус столицы Приморского края.

«Во-первых, Владивосток формально не является столицей Приморского края, хотя там проводятся и международные встречи, и президентский форум. Также для того, чтобы предложить Владивосток в качестве столицы ДФО, на первом этапе нужно хотя бы признать его столицей региона. Во-вторых, этот закон — инструмент для возможности дофинансирования города по выполнению столичных функций», — отметил Исаков.

Он добавил, что каждый год город тратит серьёзные суммы на подготовку к ВЭФ, поэтому требуются дополнительные финансовые вливания на благоустройство и инфраструктуру.

Ранее депутаты Владивостока приняли обращение к временно исполняющему обязанности губернатора Приморского края Олегу Кожемяко и краевым парламентариям с просьбой законодательно присвоить городу статус столицы региона.