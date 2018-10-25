Депутаты Владивостока попросили присвоить городу статус столицы Приморского края

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Депутаты Владивостока приняли обращение к временно исполняющему обязанности губернатора Приморского края Олегу Кожемяко и краевым парламентариям с просьбой законодательно присвоить городу статус столицы региона. Об этом информирует РИА Новости.

«Мы обращаемся с просьбой поддержать инициативу о придании Владивостоку статуса столицы Приморского края. Сейчас много говорят о том, что Владивосток должен стать столицей ДФО, сначала он должен стать столицей Приморского края, которой до сих пор не является», — заявил председатель комитета по бюджету налогам и финансам городской думы Владимир Исаков.

Отмечается, что 25 октября на заседании городской думы был рассмотрен вопрос о проекте решения думы «Об обращении к врио губернатора Приморского края Олегу Кожемяко и в законодательное собрание Приморского края».

По данным агентства, 22 депутата поддержали эту инициативу, шесть воздержались.

Ранее Кожемяко предложил перенести столицу Дальнего Востока во Владивосток.

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