Врио главы Приморья предложил перенести столицу Дальнего Востока

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Олег Кожемяко считает, что столицу Дальнего Востока надо перенести во Владивосток.

«Я вообще считаю, что Владивосток должен быть столицей Дальнего Востока. Не Хабаровск, а Владивосток», — цитирует Кожемяко РИА Новости.

По его мнению, это будет справедливо и правильно, поскольку во Владивостоке проходит экономический форум, на который приезжают мировые лидеры.

Согласно президентскому указу от 13 мая 2000 года, центром Дальневосточного федерального округа является Хабаровск.

В конце сентября президент России Владимир Путин назначил Олега Кожемяко врио главы Приморья.