Врио главы Приморья предложил перенести столицу Дальнего Востока

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Временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Олег Кожемяко считает, что столицу Дальнего Востока надо перенести во Владивосток.
Врио главы Приморья предложил перенести столицу Дальнего Востока
  • РИА Новости

«Я вообще считаю, что Владивосток должен быть столицей Дальнего Востока. Не Хабаровск, а Владивосток», — цитирует Кожемяко РИА Новости.

По его мнению, это будет справедливо и правильно, поскольку во Владивостоке проходит экономический форум, на который приезжают мировые лидеры.

Согласно президентскому указу от 13 мая 2000 года, центром Дальневосточного федерального округа является Хабаровск.

В конце сентября президент России Владимир Путин назначил Олега Кожемяко врио главы Приморья.

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