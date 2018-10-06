Врио главы Приморья предложил перенести столицу Дальнего Востока
- РИА Новости
«Я вообще считаю, что Владивосток должен быть столицей Дальнего Востока. Не Хабаровск, а Владивосток», — цитирует Кожемяко РИА Новости.
По его мнению, это будет справедливо и правильно, поскольку во Владивостоке проходит экономический форум, на который приезжают мировые лидеры.
Согласно президентскому указу от 13 мая 2000 года, центром Дальневосточного федерального округа является Хабаровск.
В конце сентября президент России Владимир Путин назначил Олега Кожемяко врио главы Приморья.