Шойгу рассказал об ответных мерах России на возможное размещение в Польше дивизии США

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Москва будет вынуждена принять меры в ответ на возможное размещение в Польше дивизии военнослужащих Соединённых Штатов.

По его словам, планы польского правительства контрпродуктивны и не способствуют укреплению безопасности в регионе.

«В этих условиях мы вынуждены принимать ответные меры и должны быть готовы нейтрализовать возможные военные угрозы на всех направлениях», — заявил он.

При этом Шойгу подчеркнул, что Москва стремится к взаимовыгодному сотрудничеству с Западом в сфере безопасности.

Ранее глава Минобороны России заявил, что активность НАТО у границ России достигла небывалого уровня со времён холодной войны.

Также Шойгу рассказал, что целью повышения военной мобильности Запада является обеспечение быстрого перемещения американских войск и сил в Европе.