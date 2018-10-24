Шойгу рассказал об ответных мерах России на возможное размещение в Польше дивизии США
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По его словам, планы польского правительства контрпродуктивны и не способствуют укреплению безопасности в регионе.
«В этих условиях мы вынуждены принимать ответные меры и должны быть готовы нейтрализовать возможные военные угрозы на всех направлениях», — заявил он.
При этом Шойгу подчеркнул, что Москва стремится к взаимовыгодному сотрудничеству с Западом в сфере безопасности.
Ранее глава Минобороны России заявил, что активность НАТО у границ России достигла небывалого уровня со времён холодной войны.
Также Шойгу рассказал, что целью повышения военной мобильности Запада является обеспечение быстрого перемещения американских войск и сил в Европе.