В Госдуме прокомментировали предложение ввести уголовную ответственность за побег с места ДТП

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Лидер партии «Автомобильная Россия», депутат Госдумы Вячеслав Лысаков в беседе с НСН прокомментировал предложение ввести уголовную ответственность за побег с места дорожно-транспортного происшествия.
В Госдуме прокомментировали предложение ввести уголовную ответственность за побег с места ДТП
  • globallookpress.com
  • © Sergey Kovalev

«Как правило, с места ДТП с тяжёлыми последствиями скрываются люди, находящиеся в состоянии опьянения, алкогольного или наркотического», — заявил Лысаков.

По его мнению, из-за таких поправок граждане не смогут скрываться, не вызвав скорую помощь для пострадавших и уходя от ответственности.

«У нас уголовная ответственность в случае гибели одного, двух и более человек на два года выше в том случае, если водитель находился в состоянии опьянения. А если он сбежал, то, когда его найдут через день-два, состояние опьянения определить уже невозможно», — рассказал депутат.

Он добавил, что в случае признания вины такой водитель получит меньший срок, чем это положено по закону и по справедливости.

Ранее СМИ сообщали, что в России могут разрешить оплачивать штрафы за нарушения ПДД со скидкой после истечения льготного срока.

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