СМИ: В России могут разрешить оплачивать штрафы за нарушения ПДД со скидкой после истечения «льготного срока»

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В России могут разрешить оплачивать штрафы за нарушения правил дорожного движения с 50-процентной скидкой и после истечения «льготного срока» в 20 дней, сообщают «Известия».
СМИ: В России могут разрешить оплачивать штрафы за нарушения ПДД со скидкой после истечения «льготного срока»
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

Такую опцию предлагают ввести для случаев, если письмо с постановлением о взыскании поступило нарушителю с опозданием. Автомобилисту потребуется обратиться в суд или к должностному лицу, вынесшему взыскание.

Проект соответствующих поправок в Кодекс об административных правонарушениях комитет Госдумы по госстроительству и законодательству планирует поддержать перед первым чтением. Это следует из заключения комитета.

В настоящее время в КоАП нет возможности продления 20-дневного срока на оплату штрафа со скидкой, даже если водитель узнал о нём с опозданием не по своей вине.

Правительство разработало изменения, и законопроект поступил в Думу в июне 2018 года.

Ранее автомобильный эксперт Игорь Моржаретто в беседе с НСН оценил предложение ограничить время ожидания зелёного сигнала светофора для пешеходов.

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