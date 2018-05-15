Эксперт оценил предложение ограничить время ожидания зелёного сигнала светофора для пешеходов

Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто в беседе с НСН оценил предложение ограничить время ожидания зелёного сигнала светофора для пешеходов.

«В каждом конкретном случае светофор — вещь индивидуальная: где-то надо больше пропускать автомобилей, где-то скапливаются пешеходы, которые не могут ждать и бегут, особенно когда дождь или снег», — сказал он.

По словам Моржаретто, он не видит необходимости в разработке нового стандарта, хотя набор рекомендаций не помешает.

Ранее сообщалось, что в Москве ужесточат требования к обслуживанию светофоров.

В феврале портал «ВашГород.ру» сообщал, что в Новокузнецке родителей будут штрафовать за нарушение ПДД детьми.