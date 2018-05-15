В Москве ужесточат требования к обслуживанию светофоров

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Центр организации дорожного движения правительства Москвы ужесточит требования к обслуживанию Интеллектуальной транспортной системы в течение ближайших пяти лет, сообщает kp.ru.

Для выбора подрядчика планируется провести конкурс.

«Подрядчику, который выиграет конкурс, будет необходимо обслуживать всё оборудование, которое входит в состав ИТС. А это 40 тыс. светофоров, 3700 детекторов транспорта, 2700 камер телеобзора, 48 метеостанций, а также более 170 дорожных табло отображения информации», — рассказали в ЦОДД.

Там добавили, что в ИТС также входят системы связи и серверного оборудования.

Подрядчика решили сменить для повышения надёжности всей системы.

Как отметили в ЦОДД, всё это делается для выполнения задачи московских властей: в течение пяти лет необходимо снизить уровень аварийности на улицах примерно на 18%, а пропускную способность на самых загруженных перекрёстках увеличить на 14%.

«Ещё одним важным направлением развития Интеллектуальной транспортной системы станет повышение комфорта всех участников дорожного движения, в особенности пассажиров городского транспорта и пешеходов, за счёт светофорного регулирования», — добавили в центре.

Ранее в России предложили ограничить время ожидания зелёного сигнала светофора для пешеходов.

Также глава экспертного совета по страхованию при Государственной думе Александр Коваль в беседе с НСН прокомментировал сообщения о возможном изменении тарифов ОСАГО.

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