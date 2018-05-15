СМИ: В России предложили ограничить время ожидания зелёного сигнала светофора для пешеходов

В России предложили ограничить до 45 секунд время ожидания зелёного сигнала светофора на пешеходных переходах, сообщает газета «Известия» со ссылкой на проект предварительного национального стандарта (ПНСТ).

Как заявил глава проектно-технического комитета «Удобная дорога» при Росстандарте Александр Шумский, разработку «Схем светофорного регулирования» планируется завершить до конца года.

На данный момент на многих переходах приходится ждать до полутора, порой до трёх минут. По оценке экспертов, нетерпеливые пешеходы начинают перебегать на красный свет после 45 секунд, рассказал Шумский. По его словам, идеальное время ожидания для пешеходов — 30 секунд.

В стандарте также есть предложение ввести на перекрёстках возможность одновременно пересекать дорогу и пешеходу, и транспорту, но лишь в том случае, если на трассе рекомендованная скорость — не более 50—60 км/ч.

Утвердить ПНСТ могут в 2019 году.

Комментариев со стороны Минтранса и ГИБДД пока не поступало.

Ранее сетевое издание m24 сообщало, что в Москве изменили режим работы светофоров на 30 пешеходных переходах.