СМИ: В России могут ввести уголовную ответственность за побег с места ДТП

В России может быть введена уголовная ответственность для тех, кто покинул место аварии, в результате которой есть пострадавшие или погибшие.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что соответствующие поправки могут быть введены в Уголовный кодекс России и в Кодекс об административных правонарушениях.

Уточняется, что разработанный МВД законопроект уже поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

По данным издания, в случае принятия поправок, скрывшихся с места ДТП водителей будут приравнивать к пьяным виновникам аварии и им будет грозить до четырёх лет лишения свободы, если в результате происшествия есть пострадавшие с тяжёлыми травмами.

Если же в ходе столкновения или наезда есть погибшие, то скрывшимся будет грозить от четырёх до девяти лет лишения свободы.

Ранее автомобильный эксперт Игорь Моржаретто в беседе с НСН оценил предложение ограничить время ожидания зелёного сигнала светофора для пешеходов.