СМИ: Под Петербургом чиновники из-за погони выкинули взятку на дорогу
- РИА Новости
«По версии следствия, 21 октября 2018 года на территории посёлка городского типа Токсово во Всеволожском районе Ленобласти предприимчивый глава администрации получил часть требуемой суммы в размере 300 тыс. рублей от общей суммы взятки в размере 2 млн рублей», — заявили в ведомстве.
В сообщении отмечается, что чиновник получил взятку за подписание актов выполненных работ, справок об их стоимости и затрат по восстановлению канализационно-очистных сооружений в посёлке Токсово.
Как сообщает издание 47news, подозреваемый получил взятку от местного депутата в автомобиле. После передачи денег рядом оказались полицейские, чиновник и депутат попытались скрыться. В ходе погони подозреваемые начали выбрасывать деньги из окна автомобиля.
Ранее сообщалось, что в Севастополе на два месяца арестовали начальника управления земельных отношений департамента по имущественным и земельным отношениям Сергея Прямкова, подозреваемого во взяточничестве.