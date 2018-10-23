СМИ: Под Петербургом чиновники из-за погони выкинули взятку на дорогу

Короткая ссылка
Главу администрации посёлка городского типа Токсово в Ленинградской области подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
СМИ: Под Петербургом чиновники из-за погони выкинули взятку на дорогу
  • РИА Новости

«По версии следствия, 21 октября 2018 года на территории посёлка городского типа Токсово во Всеволожском районе Ленобласти предприимчивый глава администрации получил часть требуемой суммы в размере 300 тыс. рублей от общей суммы взятки в размере 2 млн рублей», — заявили в ведомстве.

В сообщении отмечается, что чиновник получил взятку за подписание актов выполненных работ, справок об их стоимости и затрат по восстановлению канализационно-очистных сооружений в посёлке Токсово.

Как сообщает издание 47news, подозреваемый получил взятку от местного депутата в автомобиле. После передачи денег рядом оказались полицейские, чиновник и депутат попытались скрыться. В ходе погони подозреваемые начали выбрасывать деньги из окна автомобиля.

Ранее сообщалось, что в Севастополе на два месяца арестовали начальника управления земельных отношений департамента по имущественным и земельным отношениям Сергея Прямкова, подозреваемого во взяточничестве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить