СМИ: Под Петербургом чиновники из-за погони выкинули взятку на дорогу

Главу администрации посёлка городского типа Токсово в Ленинградской области подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

«По версии следствия, 21 октября 2018 года на территории посёлка городского типа Токсово во Всеволожском районе Ленобласти предприимчивый глава администрации получил часть требуемой суммы в размере 300 тыс. рублей от общей суммы взятки в размере 2 млн рублей», — заявили в ведомстве.

В сообщении отмечается, что чиновник получил взятку за подписание актов выполненных работ, справок об их стоимости и затрат по восстановлению канализационно-очистных сооружений в посёлке Токсово.

Как сообщает издание 47news, подозреваемый получил взятку от местного депутата в автомобиле. После передачи денег рядом оказались полицейские, чиновник и депутат попытались скрыться. В ходе погони подозреваемые начали выбрасывать деньги из окна автомобиля.

Ранее сообщалось, что в Севастополе на два месяца арестовали начальника управления земельных отношений департамента по имущественным и земельным отношениям Сергея Прямкова, подозреваемого во взяточничестве.