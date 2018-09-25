В Севастополе подозреваемого во взяточничестве чиновника арестовали на два месяца

В Севастополе на два месяца арестовали начальника управления земельных отношений департамента по имущественным и земельным отношениям Сергея Прямкова, подозреваемого во взяточничестве.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.

Чиновника обвиняют по статье «Получение взятки».

По имеющимся данным, он пообещал согласовать границы участка одного из товариществ собственников недвижимости за вознаграждение в размере 500 тыс. рублей, которое он планировал получить через посредника. Его незаконные действия были пресечены представителями правоохранительных органов.

В качестве посредника должен был выступить экс-сотрудник департамента. Против него также завели уголовное дело.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области завершили расследование дела в отношении бывшего руководителя управления Федеральной налоговой службы России по региону Владимира Рыжука.