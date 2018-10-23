СК: подозреваемому в убийстве девочки в Чите предъявили обвинение

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Следователи предъявили обвинение мужчине, которого подозревают в убийстве 12-летней школьницы в Чите.
СК: подозреваемому в убийстве девочки в Чите предъявили обвинение
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя СУ СК Забайкальского края Егора Маркова.

«Обвинение предъявлено по статье «Убийство», — сказал Марков.

Отмечается, что следователи намерены ходатайствовать об аресте обвиняемого 24 октября.

Ранее в Следственном комитете заявили, что в Чите 19 октября 12-летняя девочка ушла в школу и пропала. Позднее правоохранительные органы задержали подозреваемого в её убийстве. По данным СК, обвиняемый в преступлении ранее был судим за изнасилование.

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