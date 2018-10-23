СК задержал подозреваемого по делу о пропавшей девочке в Чите
«Следователи СКР получили доказательства причастности мужчины к совершению преступления в ходе совместной работы с сотрудниками второго отдела Управления уголовного розыска УМВД России по Забайкальскому краю», — говорится в сообщении ведомства.
Там отметили, что подозреваемого задержали, а по месту его жительства проведён обыск, также изъяты предметы и образцы, которые имеют значение для следствия.
Ранее в Следственном комитете заявили, что 19 октября 12-летняя девочка пропала по дороге в школу в Чите.
Также, как сообщало «Юга.ру», в Сочи завели дело по факту исчезновения 12-летней школьницы.