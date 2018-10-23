СК задержал подозреваемого по делу о пропавшей девочке в Чите

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Следственный комитет задержал 45-летнего мужчину, подозреваемого в причастности к убийству 12-летней девочки в Чите, которая исчезла по дороге в школу.

«Следователи СКР получили доказательства причастности мужчины к совершению преступления в ходе совместной работы с сотрудниками второго отдела Управления уголовного розыска УМВД России по Забайкальскому краю», — говорится в сообщении ведомства.

Там отметили, что подозреваемого задержали, а по месту его жительства проведён обыск, также изъяты предметы и образцы, которые имеют значение для следствия.

Ранее в Следственном комитете заявили, что 19 октября 12-летняя девочка пропала по дороге в школу в Чите.

Также, как сообщало «Юга.ру», в Сочи завели дело по факту исчезновения 12-летней школьницы.

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