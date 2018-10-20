СК: школьница пропала в Забайкалье по дороге на учёбу
«Следователи провели осмотр места происшествия по месту жительства девочки, допросили её родителей и других родственников. Установлено, что девочка вчера утром ушла из дома и пропала по дороге в школу», — приводит РИА Новости слова официального представителя СУСК Забайкальского края Егора Маркова.
По данному факту следственный отдел по Центральному району Читы СК региона возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК России («Убийство малолетнего»).
Следователи и полиция ведут поиски.
Ранее «Юга.ру» сообщало, что в Сочи завели уголовное дело по факту исчезновения 12-летней школьницы.