СК: школьница пропала в Забайкалье по дороге на учёбу

Короткая ссылка
В пятницу, 19 октября, 12-летняя девочка пропала по дороге в школу в Чите, по тревоге поднят личный состав полиции.

«Следователи провели осмотр места происшествия по месту жительства девочки, допросили её родителей и других родственников. Установлено, что девочка вчера утром ушла из дома и пропала по дороге в школу», — приводит РИА Новости слова официального представителя СУСК Забайкальского края Егора Маркова.

По данному факту следственный отдел по Центральному району Читы СК региона возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК России («Убийство малолетнего»).

Следователи и полиция ведут поиски.

Ранее «Юга.ру» сообщало, что в Сочи завели уголовное дело по факту исчезновения 12-летней школьницы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить