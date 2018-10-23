СК: подозреваемый в убийстве школьницы в Чите был судим за изнасилование

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Пресс-секретарь следственного управления СК по Забайкальскому краю Егор Марков заявил, что задержанный ранее мужчина, которого подозревают в убийстве 12-летней школьницы в Чите, ранее был судим за изнасилование.
СК: подозреваемый в убийстве школьницы в Чите был судим за изнасилование
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

«Подозреваемый ранее был судим за изнасилование», — сказал он.

Марков добавил, что 23 октября планируется предъявить мужчине обвинение. Следователи намерены ходатайствовать об аресте подозреваемого.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

Уточняется, что полицейские совместно со следователями продолжают сбор доказательств по данному преступлению.

Ранее в Следственном комитете заявили, что в Чите 19 октября 12-летняя девочка ушла в школу и пропала. Позднее правоохранительные органы задержали подозреваемого.

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