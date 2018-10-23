Число пострадавших в ДТП с автобусом под Нижним Новгородом увеличилось до 28

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Число пострадавших в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем в Нижегородской области увеличилось до 28 человек.
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Нижним Новгородом увеличилось до 28
  • ©ГУ МВД по Нижегородской области

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по региону.

«В результате ДТП травмы получили водитель и пассажиры автобуса, в том числе три 15-летние девочки и двое юношей — 16 -ти и 17-ти лет», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о 10 пострадавших.

Авария произошла рано утром в Нижегородской области. По предварительным данным, причиной столкновения стало то, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением.

Ранее URA.RU сообщало, что в ДТП в Челябинской области пострадали девять человек.

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