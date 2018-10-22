Под Нижним Новгородом в ДТП с автобусом пострадали 10 человек

В Нижегородской области в результате столкновения легкового автомобиля с пассажирским автобусом пострадали десять человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по региону.

По предварительным данным, причиной столкновения стало то, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением.

«Водитель KIA Sorento, по предварительным данным, не справился с управлением. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с рейсовым автобусом ЛиАЗ, который следовал по маршруту посёлок Буревестник — Нижний Новгород», — заявили в пресс-службе.

В результате аварии водитель KIA Sorento погиб, девять пассажиров и водитель автобуса получили травмы.

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