Под Нижним Новгородом в ДТП с автобусом пострадали 10 человек
- РИА Новости
По предварительным данным, причиной столкновения стало то, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением.
«Водитель KIA Sorento, по предварительным данным, не справился с управлением. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с рейсовым автобусом ЛиАЗ, который следовал по маршруту посёлок Буревестник — Нижний Новгород», — заявили в пресс-службе.
В результате аварии водитель KIA Sorento погиб, девять пассажиров и водитель автобуса получили травмы.
Ранее URA.RU сообщало, что в ДТП в Челябинской области пострадали девять человек.