В Госдуме предложили ограничить оборот доллара в сфере спорта

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В Государственную думу внесли проект закона о валютном регулировании и валютном контроле в части ограничения оборота доллара США в сфере физической культуры и спорта.
В Госдуме предложили ограничить оборот доллара в сфере спорта
  • ©pixabay.com

Соответствующий проект был внесён главой комитета нижней палаты парламента по физической культуре, спорту и делам молодёжи Михаилом Дегтярёвым.

Предлагается внести изменения в закон «О валютном регулировании и валютном контроле».

«В сложившихся сложных политических условиях, в связи с растущим количеством действующих в отношении экономики Российской Федерации санкций и угроз их расширения, среди которых рассматривается возможный запрет использования доллара США при расчётах с участием российских резидентов… разработан законопроект, направленный на снижение зависимости от доллара США в сфере физической культуры и спорта», — говорится в пояснительной записке.

Как отмечается, проект направлен «на предотвращение возможных негативных последствий от перспектив применения санкций против российских субъектов физической культуры и спорта» с помощью превентивного отказа от расчётов в долларах США.

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что Россия намерена двигаться в направлении дедолларизации экономики. 

16 октября депутат Госдумы Анатолий Аксаков рассказал ФБА «Экономика сегодня» о процессе дедолларизации в стране.

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