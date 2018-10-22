В Госдуме предложили ограничить оборот доллара в сфере спорта

В Государственную думу внесли проект закона о валютном регулировании и валютном контроле в части ограничения оборота доллара США в сфере физической культуры и спорта.

Соответствующий проект был внесён главой комитета нижней палаты парламента по физической культуре, спорту и делам молодёжи Михаилом Дегтярёвым.

Предлагается внести изменения в закон «О валютном регулировании и валютном контроле».

«В сложившихся сложных политических условиях, в связи с растущим количеством действующих в отношении экономики Российской Федерации санкций и угроз их расширения, среди которых рассматривается возможный запрет использования доллара США при расчётах с участием российских резидентов… разработан законопроект, направленный на снижение зависимости от доллара США в сфере физической культуры и спорта», — говорится в пояснительной записке.

Как отмечается, проект направлен «на предотвращение возможных негативных последствий от перспектив применения санкций против российских субъектов физической культуры и спорта» с помощью превентивного отказа от расчётов в долларах США.

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что Россия намерена двигаться в направлении дедолларизации экономики.

16 октября депутат Госдумы Анатолий Аксаков рассказал ФБА «Экономика сегодня» о процессе дедолларизации в стране.