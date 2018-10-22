Путин рассказал об участии женщин в развитии российской экономики

Президент России Владимир Путин заявил, что активное участие женщин в бизнесе и в развитии экономики имеет колоссальное значение для страны.

Об этом говорится в его обращении к участницам 66-го Всемирного конгресса мировой ассоциации женщин-предпринимателей FCEM, опубликованном на сайте Кремля.

«Трудно переоценить ту позитивную роль, которую играют женщины в мировом социально-экономическом процессе. Для нашей огромной страны активное участие женщин в бизнесе, в развитии экономики также имеет колоссальное значение», — отметил глава государства.

Он подчеркнул, что женщины эффективно решают производственные вопросы, вносят большой вклад в реализацию востребованных гуманитарных и общественных проектов.

Путин добавил, что богатейший опыт российских женщин в бизнесе наряду с успехом всех участниц форума будет полезен при обсуждении ключевых тем повестки конгресса.

Ранее Путин заявил, что Россия будет двигаться в направлении дедолларизации экономики.