В результате стрельбы в Кемеровской области погибли три человека
- РИА Новости
По предварительным данным, 68-летний мужчина убил двух своих сыновей, после чего покончил с собой.
«По данному факту возбужденно уголовное дело по ст. 105 ч. 2 п. «a» (убийство двух и более лиц). На место выехала следственная группа, руководство управления, работают сотрудники полиции», — говорится в тексте.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В сентябре URA.RU передавало, что на Урале суд арестовал мужчину, открывшего стрельбу по полицейским.