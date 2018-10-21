В результате стрельбы в Кемеровской области погибли три человека

Короткая ссылка
В результате ЧП с огнестрельным оружием, которое произошло в посёлке Пача Яшкинского района Кемеровской области, погибли три человека. Об этом сообщает следственное управление СК России по региону.
В результате стрельбы в Кемеровской области погибли три человека
  • РИА Новости

По предварительным данным, 68-летний мужчина убил двух своих сыновей, после чего покончил с собой.

«По данному факту возбужденно уголовное дело по ст. 105 ч. 2 п. «a» (убийство двух и более лиц). На место выехала следственная группа, руководство управления, работают сотрудники полиции», — говорится в тексте.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В сентябре URA.RU передавало, что на Урале суд арестовал мужчину, открывшего стрельбу по полицейским.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить