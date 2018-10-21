В результате стрельбы в Кемеровской области погибли три человека

В результате ЧП с огнестрельным оружием, которое произошло в посёлке Пача Яшкинского района Кемеровской области, погибли три человека. Об этом сообщает следственное управление СК России по региону.

По предварительным данным, 68-летний мужчина убил двух своих сыновей, после чего покончил с собой.

«По данному факту возбужденно уголовное дело по ст. 105 ч. 2 п. «a» (убийство двух и более лиц). На место выехала следственная группа, руководство управления, работают сотрудники полиции», — говорится в тексте.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В сентябре URA.RU передавало, что на Урале суд арестовал мужчину, открывшего стрельбу по полицейским.