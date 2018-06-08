СК возбудил дело по факту стрельбы по школьникам в Челябинске

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Уголовное дело возбуждено после того, как неизвестный открыл стрельбу по школьникам в Челябинске, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.
СК возбудил дело по факту стрельбы по школьникам в Челябинске
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Как отмечается, дело заведено по статье о хулиганстве.

По данным следствия, местный житель в состоянии алкогольного опьянения несколько раз выстрелил из пневматического ружья в двух 12-летних школьников, находившихся около учебного заведения.

Как уточняется, дети бегали по крыше гаража, принадлежащего подозреваемому, из-за чего тот и открыл стрельбу. У школьников диагностированы касательные раны, не требующие госпитализации.

Злоумышленник задержан. По словам источника URA.RU в полиции, им оказался 43-летний житель соседнего дома.

Ранее стало известно, что неизвестный устроил стрельбу из пневматики рядом с гимназией в Челябинске.

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