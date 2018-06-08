Неизвестный устроил стрельбу рядом с гимназией в Челябинске
Неизвестный устроил стрельбу пневматического пистолета рядом с гимназией в Челябинске.
- © Global Look Press
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
«Неизвестный мужчина открыл стрельбу из пневматического пистолета из жилого дома недалеко от гимназии №63», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, один человек пострадал.
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