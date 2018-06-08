Неизвестный устроил стрельбу рядом с гимназией в Челябинске

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Неизвестный устроил стрельбу пневматического пистолета рядом с гимназией в Челябинске.
Неизвестный устроил стрельбу рядом с гимназией в Челябинске
  • © Global Look Press

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«Неизвестный мужчина открыл стрельбу из пневматического пистолета из жилого дома недалеко от гимназии №63», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, один человек пострадал.

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