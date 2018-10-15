В Адыгее начали проверку сообщений о стрельбе на свадьбе

В Адыгее начали проверку информации о стрельбе на свадьбе, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу МВД России по региону.

РИА Новости

Видеозапись с участием свадебного кортежа опубликована в соцсетях. Инцидент, предположительно, произошёл 13 октября. Ранее URA.RU сообщало, что на Урале суд арестовал мужчину, открывшего стрельбу по полицейским.