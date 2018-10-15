В Адыгее начали проверку сообщений о стрельбе на свадьбе
В Адыгее начали проверку информации о стрельбе на свадьбе, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу МВД России по региону.
- РИА Новости
Видеозапись с участием свадебного кортежа опубликована в соцсетях.
Инцидент, предположительно, произошёл 13 октября.
Ранее URA.RU сообщало, что на Урале суд арестовал мужчину, открывшего стрельбу по полицейским.
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