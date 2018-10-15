В Адыгее начали проверку сообщений о стрельбе на свадьбе

Короткая ссылка
В Адыгее начали проверку информации о стрельбе на свадьбе, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу МВД России по региону.
В Адыгее начали проверку сообщений о стрельбе на свадьбе
  • РИА Новости

Видеозапись с участием свадебного кортежа опубликована в соцсетях.

Инцидент, предположительно, произошёл 13 октября.

Ранее URA.RU сообщало, что на Урале суд арестовал мужчину, открывшего стрельбу по полицейским.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить