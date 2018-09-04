На Урале суд арестовал мужчину, открывшего стрельбу по полицейским
- РИА Новости
«Решение было затяжным, поскольку рассматривались все поступившие материалы, характеризующие задержанного», — заявил глава пресс-службы ГУ МВД России по региону Валерий Горелых.
По его словам, суд учёл, что после задержания сотрудники уголовного розыска доставили подозреваемого на судебно-медицинскую экспертизу для установления наличия в его крови алкоголя. Оказалось, что в момент стрельбы мужчина был нетрезв.
Орудия преступления — охотничий карабин и травматический пистолет — переданы следователям в качестве вещдоков для приобщения к делу.
Инцидент произошёл утром 2 сентября в Краснотурьинске. В ходе задержания стрелка был ранен сотрудник МВД.
Суд принял решение о заключении подозреваемого под стражу на два месяца. Арест продлится до 1 ноября.
Ранее сообщалось, что в результате перестрелки в Дагестане пострадали двое полицейских.