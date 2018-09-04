На Урале суд арестовал мужчину, открывшего стрельбу по полицейским

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В Свердловской области суд арестовал мужчину, открывшего стрельбу по полицейским, сообщает URA.RU.
На Урале суд арестовал мужчину, открывшего стрельбу по полицейским
  • РИА Новости

«Решение было затяжным, поскольку рассматривались все поступившие материалы, характеризующие задержанного», — заявил глава пресс-службы ГУ МВД России по региону Валерий Горелых.

По его словам, суд учёл, что после задержания сотрудники уголовного розыска доставили подозреваемого на судебно-медицинскую экспертизу для установления наличия в его крови алкоголя. Оказалось, что в момент стрельбы мужчина был нетрезв.

Орудия преступления — охотничий карабин и травматический пистолет — переданы следователям в качестве вещдоков для приобщения к делу.

Инцидент произошёл утром 2 сентября в Краснотурьинске. В ходе задержания стрелка был ранен сотрудник МВД.

Суд принял решение о заключении подозреваемого под стражу на два месяца. Арест продлится до 1 ноября.

Ранее сообщалось, что в результате перестрелки в Дагестане пострадали двое полицейских.

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