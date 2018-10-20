Кадыров посетил Ингушетию и встретился с местными жителями

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Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о том, что посетил Ингушетию, там он встретился с религиозным деятелем республики Мухажиром Нальгиевым и с местными жителями.

«В пятницу вечером я совершил поездку в Ингушетию, побывал в селе Сурхахи у известного и уважаемого старейшины Мухажира Нальгиева. Ранее Мухажир Нальгиев в своих публичных выступлениях допустил неуважительные высказывания в мой адрес. Я предложил объяснить причины и основания таких действий, и почему он так говорил обо мне», — написал Кадыров на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, Нальгиев неправильно понял слова Кадырова об ингушах и о религиозных деятелях Ингушетии.

Кадыров заявил, что Нальгиев принёс ему свои извинения. Глава Чечни также попросил прощения у религиозного деятеля.

Кроме этого Кадыров прокомментировал тему границы между регионами: «Законы России требуют наличия административной границы. Мы её провели между Чечнёй и Ингушетией, но никогда не проведём между чеченским и ингушским народами».

26 сентября власти регионов согласовали границу.

Позднее парламент Ингушетии утвердил соглашение о границе с Чечнёй.

Властями Чечни были демонтированы посты на границе с Ингушетией

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