В МВД уточнили число пострадавших при пожаре в доме в Екатеринбурге

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Представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых в беседе с РИА Новости уточнил число пострадавших в результате пожара в жилом доме в Екатеринбурге.

По его словам, количество пострадавших возросло до трёх, все они — дети.

«В десятую городскую клиническую больницу Екатеринбурга доставлена трёхмесячная девочка... И ещё две девочки: одной — годик, второй — два с половиной», — уточнил он.

При этом Горелых подчеркнул, что трёхмесячный ребёнок в настоящее время госпитализирован. Двое оставшихся получили необходимую медицинскую помощь, в госпитализации не нуждаются.

Ранее стало известно о ликвидации открытого горения в жилом доме в Екатеринбурге.

Отмечается, что площадь пожара составила 100 квадратных метров, горел мусоропровод. 

Также портал Inforeactor со ссылкой на МЧС России передавал, что в Оренбургской области предупредили о высокой пожароопасности с 19 по 25 октября.

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