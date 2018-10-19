Открытое горение в жилом доме в Екатеринбурге ликвидировано

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В ГУ МЧС России по Свердловской области заявили о ликвидации открытого горения в жилом доме в Екатеринбурге. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Пожарно-спасательные подразделения в 01:28 по местному времени (23:38 мск) ликвидировали открытое горение в шестнадцатиэтажном жилом доме на улице Таёжная в Екатеринбурге», — говорится в тексте.

Отмечается, что площадь пожара составила 100 квадратных метров, горел мусоропровод. В настоящее время специалисты устанавливают причину возгорания.

Ранее сообщалось, что в 16-этажном жилом доме в Екатеринбурге возник пожар.

В результате ЧП пострадал трёхмесячный ребёнок.

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