Жители пострадавшего от пожара дома в Екатеринбурге возвращаются в квартиры

Жители дома на улице Таёжная в Екатеринбурге, которые были эвакуированы из-за пожара, начали возвращаться в свои квартиры.

Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.

«После проверки жилого дома огнеборцы дали разрешение жильцам на возвращение в квартиры и рекомендации об их проветривании», — говорится в тексте.

Ранее стало известно о ликвидации открытого горения в жилом доме в Екатеринбурге.

Отмечается, что площадь пожара составила 100 квадратных метров, горел мусоропровод.

Ранее портал Inforeactor со ссылкой на МЧС России передавал, что в Оренбургской области предупредили о высокой пожароопасности с 19 по 25 октября.