Жители пострадавшего от пожара дома в Екатеринбурге возвращаются в квартиры
Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.
«После проверки жилого дома огнеборцы дали разрешение жильцам на возвращение в квартиры и рекомендации об их проветривании», — говорится в тексте.
Ранее стало известно о ликвидации открытого горения в жилом доме в Екатеринбурге.
Отмечается, что площадь пожара составила 100 квадратных метров, горел мусоропровод.
Ранее портал Inforeactor со ссылкой на МЧС России передавал, что в Оренбургской области предупредили о высокой пожароопасности с 19 по 25 октября.