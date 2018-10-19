Жители пострадавшего от пожара дома в Екатеринбурге возвращаются в квартиры

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Жители дома на улице Таёжная в Екатеринбурге, которые были эвакуированы из-за пожара, начали возвращаться в свои квартиры.

Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.

«После проверки жилого дома огнеборцы дали разрешение жильцам на возвращение в квартиры и рекомендации об их проветривании», — говорится в тексте.

Ранее стало известно о ликвидации открытого горения в жилом доме в Екатеринбурге.

Отмечается, что площадь пожара составила 100 квадратных метров, горел мусоропровод. 

Ранее портал Inforeactor со ссылкой на МЧС России передавал, что в Оренбургской области предупредили о высокой пожароопасности с 19 по 25 октября.

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