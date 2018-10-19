Подозреваемых в коррупции военных будут отстранять от службы

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Российских военнослужащих, подозреваемых в совершении преступлений коррупционной направленности, будут отстранять от службы на период соответствующей проверки — 60-90 дней.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Министерство обороны России и вступивший в силу указ российского лидера Владимира Путина.

Отмечается, что документ внёс поправки в Дисциплинарный устав Вооружённых сил России.

Ранее военнослужащие, подозреваемые в совершении указанных преступлений, исполняли свои обязанности до тех пор, пока против них не возбуждалось уголовное дело.

«Взводные и ротные — наиболее близкие к солдатам командиры. Они имеют по отношению к солдатам почти неограниченную власть. Во время проверки их лучше отстранить от службы, чтобы они не давили на подчинённых», — отметил военный эксперт Владислав Шурыгин. 

Поводом для проведения проверки, как уточняется, может стать, в частности, поступившая информация о том, что военнослужащий потратил сумму превышающую совокупный доход его семьи за пять лет.

В августе сообщалось, что в России вступил в силу приказ Министерства внутренних дел о выплатах гражданам за помощь в раскрытии преступлений.

Отмечается, что размер вознаграждения будет варьироваться от нескольких тысяч до трёх миллионов рублей и более.

Подробнее — в материале RT.

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