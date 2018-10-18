СМИ: В ФРГ начали расследование в отношении министра обороны страны

Прокуратура Берлина начала расследование в отношении министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен.

Как указывает Der Spiegel, причиной этому стали подозрения сотрудников правоохранительных органов в том, что министр злоупотребляла услугами бизнес-консультантов.

При этом издание уточняет, что, по информации следствия, данные лица работали под видом рядовых сотрудников ведомства.

Отмечается, что специалисты привлекались к работе в министерстве по таким направлениям, как информационные технологии и вопросы модернизации.

По данным источников издания, на заключение контрактов с консультантами ежегодно выделялось около €70 млн.

Уточняется, что вместе с этим следователи проверят информацию о том, что государственные заказы от министерства сразу поступали к определённым лицам, минуя тендер.

В июне сообщалось, что Урсула фон дер Ляйен попросила выделить для вооружённых сил страны дополнительно €25 млрд.