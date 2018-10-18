СМИ: В ФРГ начали расследование в отношении министра обороны страны
- Reuters
Как указывает Der Spiegel, причиной этому стали подозрения сотрудников правоохранительных органов в том, что министр злоупотребляла услугами бизнес-консультантов.
При этом издание уточняет, что, по информации следствия, данные лица работали под видом рядовых сотрудников ведомства.
Отмечается, что специалисты привлекались к работе в министерстве по таким направлениям, как информационные технологии и вопросы модернизации.
По данным источников издания, на заключение контрактов с консультантами ежегодно выделялось около €70 млн.
Уточняется, что вместе с этим следователи проверят информацию о том, что государственные заказы от министерства сразу поступали к определённым лицам, минуя тендер.
В июне сообщалось, что Урсула фон дер Ляйен попросила выделить для вооружённых сил страны дополнительно €25 млрд.