СМИ: Министр обороны Германии запросила дополнительные €25 млрд для армии

Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен попросила выделить для вооружённых сил страны дополнительно €25 млрд.

Об этом сообщает Bild со ссылкой на секретный отчёт Минобороны.

Отмечается, что она запросила дополнительно выделить около €15 млрд до 2021 года и ещё €10 млрд — в следующем, 2022 году.

Как пишет Welt со ссылкой на издание, министр полагает, что без этих средств под угрозой окажется реализация более 200 новых проектов в сфере обороны.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что страна не сможет в течение 10 лет повысить расходы на оборону до 2% ВВП.