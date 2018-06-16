СМИ: Министр обороны Германии запросила дополнительные €25 млрд для армии

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Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен попросила выделить для вооружённых сил страны дополнительно €25 млрд.
СМИ: Министр обороны Германии запросила дополнительные €25 млрд для армии
  • Reuters

Об этом сообщает Bild со ссылкой на секретный отчёт Минобороны.

Отмечается, что она запросила дополнительно выделить около €15 млрд до 2021 года и ещё €10 млрд — в следующем, 2022 году.

Как пишет Welt со ссылкой на издание, министр полагает, что без этих средств под угрозой окажется реализация более 200 новых проектов в сфере обороны.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что страна не сможет в течение 10 лет повысить расходы на оборону до 2% ВВП.

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