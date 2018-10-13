Эксперт прокомментировал увольнение министра обороны Украины с воинской службы

Директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов прокомментировал RT сообщение о том, что министр обороны Украины Степан Полторак ушёл с воинской службы и теперь будет возглавлять ведомство в качестве гражданского лица.

«Господин Полторак ничем себя не зарекомендовал, ничего не сделал: огромное количество трескучих фраз, бессмысленных и провокационных по отношению к России, но не более того. При нём происходило дальнейшее разрушение ВСУ. Министерство обороны Украины как было фикцией, так и остаётся… Просто произошла замена шила на мыло. Ну снял Полторак погоны, а дальше что? Человек остался тот же и с тем же мировоззрением», — сказал он.

Коновалов также добавил, что, возможно, Полторак продолжит занимать пост министра обороны в связи с тем, что «прекрасно знает» коррупционные схемы внутри ведомства.

«Зачем менять его на кого-то? Проще Полторака оставить, потому что никаких задач по изменению ситуации в ВСУ нет. То есть они заявлены, огромное количество, но в реальности ничего не происходит и не будет, по крайней мере при нынешнем руководстве. После выборов тоже маловероятно, что что-то изменится. Коррупция слишком уж сильна на Украине, чтобы быть побеждённой. А только победа над ней может изменить ситуацию в ВСУ», — заключил эксперт.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко принял рапорт Полторака об увольнении с воинской службы.