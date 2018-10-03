Министра обороны Украины не пустили на встречу НАТО

Министр обороны Украины Степан Полторак обращался с письмом к НАТО с просьбой принять участие в министерской встрече в Брюсселе, однако получил отказ. Об этом сообщил замглавы украинской миссии при альянсе по оборонным вопросам полковник Сергей Мукосий.

По его словам, Полтораку прислали ответное письмо, в котором объяснили, почему он не может присутствовать на заседании.

«Главное, что письмо не осталось без ответа», — цитирует Мукосия «Европейская правда».

Он отметил, что в НАТО ничего не могут сделать в ситуации с Венгрией, которая была против присутствия Полторака, поскольку для решения таких вопросов необходимо единогласие.

«Это основной принцип альянса, то есть одна даже маленькая страна может заблокировать коллективное решение, которое инициируется даже такими союзниками, как США», — сказал он.

Министерская встреча проходит в Брюсселе 3—4 октября.