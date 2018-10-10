Верховный суд отказал в рассмотрении жалобы Захарченко на конфискацию имущества
- © Агентство городских новостей «Москва» / Зыков Кирилл
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на картотеку суда.
«Отказать в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании», — говорится в картотеке.
В августе защита обжаловала решение суда об изъятии 9 млрд рублей и квартир у семьи Захарченко в пользу государства.
Полковник был задержан в сентябре 2016 года. При обыске у него обнаружили рекордную сумму денег — около 9 млрд рублей в разной валюте.