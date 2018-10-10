Верховный суд отказал в рассмотрении жалобы Захарченко на конфискацию имущества

Верховный суд России отказал обвиняемому в коррупции полковнику МВД Дмитрию Захарченко в рассмотрении жалобы на обращение его имущества в доход государства.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на картотеку суда.

«Отказать в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании», — говорится в картотеке.

В августе защита обжаловала решение суда об изъятии 9 млрд рублей и квартир у семьи Захарченко в пользу государства.

Полковник был задержан в сентябре 2016 года. При обыске у него обнаружили рекордную сумму денег — около 9 млрд рублей в разной валюте.