Верховный суд отказал в рассмотрении жалобы Захарченко на конфискацию имущества

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Верховный суд России отказал обвиняемому в коррупции полковнику МВД Дмитрию Захарченко в рассмотрении жалобы на обращение его имущества в доход государства.
Верховный суд отказал в рассмотрении жалобы Захарченко на конфискацию имущества
  • © Агентство городских новостей «Москва» / Зыков Кирилл

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на картотеку суда.

«Отказать в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании», — говорится в картотеке.

В августе защита обжаловала решение суда об изъятии 9 млрд рублей и квартир у семьи Захарченко в пользу государства.

Полковник был задержан в сентябре 2016 года. При обыске у него обнаружили рекордную сумму денег — около 9 млрд рублей в разной валюте. 

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