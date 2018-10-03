СК: полковнику Захарченко ежемесячно передавали взятки в размере $150 тысяч

Арестованный совладелец Интерпрогрессбанка Валерий Маркелов с 2006 по 2016 год ежемесячно передавал полковнику МВД Дмитрию Захарченко взятки в размере $150 тыс.

Об этом говорится в сообщении Следственного комитета России.

По данным следствия, в период с 2007 по 2016 год Маркелов и трое его соучастников давали взятки за общее покровительство Захарченко.

«Общая сумма взяток составила более 2 млрд рублей. Незаконное вознаграждение передавалось ежемесячно по $150 тыс., как правило, наличными, при этом способ их передачи определял Захарченко», — говорится в сообщении ведомства.

Накануне стало известно о задержании Маркелова и адвоката Виктора Белевцова — «доверенного лица» Дмитрия Захарченко. 2 октября суд арестовал Маркелова на два месяца — до 1 декабря.

Захарченко был задержан в сентябре 2016 года. При обыске у него обнаружили рекордную сумму денег — около 9 млрд рублей в разной валюте.